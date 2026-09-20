Международные наблюдатели из Африки посетили участок в Одинцовском кампусе МГИМО

20 сентября 2026, 12:33

оригинал Фото: корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Мария Шматкова

Делегация международных наблюдателей из Конго, Алжира, Камеруна, Бурунди, Мадагаскара, Коморских островов и ряда других стран посетила избирательный участок №1979, открытый в кампусе МГИМО в Одинцове. О этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС Подмосковье Мария Шматкова.





Зарубежные гости проверили, как организован избирательный процесс, и посмотрели за ходом голосования.





«Мы можем констатировать, что по сравнению с другими странами выборы проходят очень организованно. Всё очень тщательно контролируется», — сказал представитель национальной независимой избирательной комиссии Союза Коморских острово Хуссам Эдин Дауд.