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Международные наблюдатели из Африки посетили участок в Одинцовском кампусе МГИМО

оригинал Фото: корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Мария Шматкова

Делегация международных наблюдателей из Конго, Алжира, Камеруна, Бурунди, Мадагаскара, Коморских островов и ряда других стран посетила избирательный участок №1979, открытый в кампусе МГИМО в Одинцове. О этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС Подмосковье Мария Шматкова.



Зарубежные гости проверили, как организован избирательный процесс, и посмотрели за ходом голосования.

«Мы можем констатировать, что по сравнению с другими странами выборы проходят очень организованно. Всё очень тщательно контролируется», — сказал представитель национальной независимой избирательной комиссии Союза Коморских острово Хуссам Эдин Дауд.
Он отметил, что делегация уже проверила работу четырёх избирательных участков. Затем иностранные гости посетят Центр общественного наблюдения за выборами в Московской области, а после этого отправятся в Звенигород.
Лев Каштанов

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