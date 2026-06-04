Химчанку обманули на 2 млн рублей под предлогом замены ключей от домофона

04 июня 2026, 22:02

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по МО

Химкинские полицейские задержали курьера телефонных мошенников, которые похитили у местной жительницы более двух миллионов рублей. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть городского округа Химки обратилась 59-летняя женщина с заявлением о мошенничестве. Было установлено, что потерпевшей позвонили якобы из управляющей компании её дома и предложили заменить ключи от домофона.

«Для этого необходимо было сообщить СМС-код. После выполнения просьбы разговор прекратился. Далее с химчанкой связались лжесотрудники Росфинмониторинга и правоохранительных органов. Они убедили, что её личный кабинет на портале госуслуг взломан, оформлена доверенность на экстремиста. Чтобы сохранить сбережения и избежать уголовной ответственности, аферисты предложили жертве передать все сбережения для декларирования доверенному лицу», – отметила Петрова.