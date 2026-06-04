Химчанку обманули на 2 млн рублей под предлогом замены ключей от домофона
Химкинские полицейские задержали курьера телефонных мошенников, которые похитили у местной жительницы более двух миллионов рублей. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть городского округа Химки обратилась 59-летняя женщина с заявлением о мошенничестве. Было установлено, что потерпевшей позвонили якобы из управляющей компании её дома и предложили заменить ключи от домофона.
«Для этого необходимо было сообщить СМС-код. После выполнения просьбы разговор прекратился. Далее с химчанкой связались лжесотрудники Росфинмониторинга и правоохранительных органов. Они убедили, что её личный кабинет на портале госуслуг взломан, оформлена доверенность на экстремиста. Чтобы сохранить сбережения и избежать уголовной ответственности, аферисты предложили жертве передать все сбережения для декларирования доверенному лицу», – отметила Петрова.Заявительница выполнила все инструкции, поняла, что её обманули, и обратилась в полицию В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 18-летнюю жительницу Магадана, которая исполняла в преступной схеме роль курьера. Она дала признательные показания.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Химкинский городской суд заключил фигурантку под стражу. Сейчас полицейские ищут соучастников мошенничества и устанавливают причастность задержанной к аналогичным эпизодам.