Художники-иконописцы Инесса и Рашид Азбухановы проголосовали в Дмитрове
Заслуженные художники РФ, почётные члены Российской академии художеств и почётные жители Дмитрова Инесса и Рашид Азбухановы проголосовали в родном городе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Супруги Азбухановы — одни из известнейших в мире художников, работающих в техники рельефной иконы.
«Голосование — как защита нашей Родины, потому что оно определяет, как мы все будем жить в ближайшее будущее. Наше общее будущее зависит от каждого голоса. Поэтому важно и нужно участвовать в выборах» — сказали художники.Они добавил, что их семья относится к выборам как к празднику и никогда не пропускает голосования.
В Московской области проходят выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд окружных Советов депутатов. Сегодня, 20 сентября, в восемь утра стартовал заключительный день трёхдневного голосования. Участки закроются в восемь вечера.