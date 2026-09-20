Наблюдатель из Мадагаскара отметила прозрачность российских выборов
Представительница Независимой национальной избирательной комиссии Мадагаскара Адриацимиала Ланзаниуни Хоби Сариака поделилась своими впечатлениями от организации избирательного процесса в Московской области. Об этом сообщает корреспондент «Радио 1».
Наблюдатель отметила высокую технологичность выборов и их прозрачность.
«Россия — это страна с продвинутыми технологиями. Мы считаем, что это хорошая практика для проведения выборов. Мы также отметили, что в России большое количество центров наблюдения за голосованием. Благодаря этому обеспечивается прозрачность и честность выборов. И голосование проходит спокойно и в соответствии с законом», — сказала Адриацимиала Ланзаниуни Хоби Сариака.Она добавила, что большое впечатление на международную делегацию наблюдателей произвело разнообразие форм голосования.
«Мы отметили для себя четыре основных способа: первый — это дистанционное, через приложение. Можно также проголосовать в электронном виде на участке. Но особенно нас поразило, что к избирателю могут прийти домой, чтобы он проголосовал, никуда не выходя. Это чрезвычайно важно для людей с ограниченными возможностями здоровья. И четвёртый способ — традиционный: с помощью бумажного бюллетеня на участке», — перечислила Адриацимиала Ланзаниуни Хоби Сариака.В Московской области проходят выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд окружных Советов депутатов. Сегодня, 20 сентября, в восемь утра стартовал заключительный день трёхдневного голосования. Участки закроются в восемь вечера.