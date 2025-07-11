ИИ мониторит в Подмосковье переходы на железной дороге и очереди на остановках
В Московской области установлено 157 камер с функцией распознавания лиц, которые фиксируют нарушения правил перехода через железнодорожные пути на 90 станциях в 36 муниципалитетах региона. Работа по их установке продолжается, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
«Безопасность на железной дороге – чувствительная тема. Мы стараемся внедрять умные и технологичные решения, позволяющие предотвращать несчастные случаи. Один из самых эффективных механизмов – камеры с искусственным интеллектом. Они помогают находить и привлекать к ответственности нарушителей, переходящих пути в неположенном месте. Приходится платить штраф, но в итоге это спасает жизни. Там, где мы установили такие умные камеры, количество нарушений сократилось вдвое», – отметил глава региона.
Как пояснил Воробьёв, данные с умных камер позволяют оперативно установить личность нарушителя, что упрощает процесс привлечения к ответственности. Всего с начала года благодаря системе «Безопасный регион», а также рейдам составлено более 2,2 тыс. протоколов. Это на 400 больше, чем за аналогичный период 2024-го.
«Помимо этого, 656 камер с искусственным интеллектом помогают нам следить за чистотой на остановках и количеством людей на них. Если в одном и том же месте образуются очереди, корректируется расписание. По проблемному маршруту запускают дополнительный автобус или транспортное средство большего класса. В перспективе камеры будут фиксировать ещё и повреждения на остановках, что поможет оперативнее устранять их», – отметил губернатор.Так, в феврале из-за увеличения пассажиропотока дополнительно запустили три автобуса большого класса по маршруту №1229к (Котельники (ТЦ МЕГА Белая Дача) – ст. Люберцы – ст. Железнодорожная), а в апреле – три автобуса малого класса по маршруту №1226к (Реутов (ТРЦ Реутов-Парк) – Москва (Рынок «Садовод»). Очереди на остановках, которые в час пик фиксировали умные камеры, стали меньше, а интервал движения сократился с 7 до 4 минут.
Узнать, где находится нужный автобус, уточнить расписание или стоимость проезда пассажиры могут с помощью голосового помощника, позвонив по телефону 8 (800) 700-31-13. Нейросеть оперативно предоставляет всю необходимую информацию, что снижает нагрузку на операторов колл-центра. Если у пассажира возник вопрос, на который пока не может ответить виртуальный помощник, ИИ-консультант переключает звонок на оператора.