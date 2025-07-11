ИИ мониторит в Подмосковье переходы на железной дороге и очереди на остановках

11 июля 2025, 15:51

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Московской области установлено 157 камер с функцией распознавания лиц, которые фиксируют нарушения правил перехода через железнодорожные пути на 90 станциях в 36 муниципалитетах региона. Работа по их установке продолжается, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.







«Безопасность на железной дороге – чувствительная тема. Мы стараемся внедрять умные и технологичные решения, позволяющие предотвращать несчастные случаи. Один из самых эффективных механизмов – камеры с искусственным интеллектом. Они помогают находить и привлекать к ответственности нарушителей, переходящих пути в неположенном месте. Приходится платить штраф, но в итоге это спасает жизни. Там, где мы установили такие умные камеры, количество нарушений сократилось вдвое», – отметил глава региона.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области



«Помимо этого, 656 камер с искусственным интеллектом помогают нам следить за чистотой на остановках и количеством людей на них. Если в одном и том же месте образуются очереди, корректируется расписание. По проблемному маршруту запускают дополнительный автобус или транспортное средство большего класса. В перспективе камеры будут фиксировать ещё и повреждения на остановках, что поможет оперативнее устранять их», – отметил губернатор.