Иностранец попался на краже кранов из подмосковного строительного гипермаркета
48-летнего приезжего из ближнего зарубежья задержали сотрудники вневедомственной охраны за попытку вынести товары из магазина в Ленинском округе без оплаты. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Сигнал тревоги поступил из строительного гипермаркета в посёлке Битца.
«Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что один из покупателей вбежал в магазин, рассовал по карманам куртки сантехнические краны, а на кассе самообслуживания пробил только один предмет и торопливо направился к выходу», — говорится в сообщении.Росгвардейцам, задержавшим его, недобросовестный покупатель объяснил, что очень спешил и хотел сэкономить. Теперь с ним будет разбираться полиция.
Ранее сообщалось, что в Егорьевске нашли тайник с 26 кг наркотиков и арестовали закладчика.