Иностранные эксперты решили внедрить у себя подмосковные избирательные практики
Иностранные наблюдатели остались довольны избирательной системой в Подмосковье. Об этом рассказал член общественной палаты Московской области Святослав Громов.
Подмосковные общественники вместе с зарубежными партнёрами во второй день выборов посетили образовательный центр «Багратион», где расположено три избирательных участка, университет МГИМО и Центр общественного наблюдения в Одинцове.
«Хочу отметить внимательность наших коллег и друзей. Всё прошло именно в дружеской атмосфере. Было много вопросов, которые коснулись не только избирательной комиссии, но и образовательного процесса. Думаю, что, уезжая, гости остались довольны нашей избирательной системой. Призываю всех учиться и дарить эти практики всем странам, которые сегодня взаимодействуют с нами», – сказал Громов.В Московской области закончился второй день голосования на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы. По данным Мособлизбиркома, явка избирателей к 20.00 составила 38,81%.
20 сентября состоится заключительный, основной, день. В воскресенье избирательные участки откроются в 8.00 и закроются в 20.00.