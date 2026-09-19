Иностранные эксперты решили внедрить у себя подмосковные избирательные практики

19 сентября 2026, 22:20

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Иностранные наблюдатели остались довольны избирательной системой в Подмосковье. Об этом рассказал член общественной палаты Московской области Святослав Громов.





Подмосковные общественники вместе с зарубежными партнёрами во второй день выборов посетили образовательный центр «Багратион», где расположено три избирательных участка, университет МГИМО и Центр общественного наблюдения в Одинцове.

«Хочу отметить внимательность наших коллег и друзей. Всё прошло именно в дружеской атмосфере. Было много вопросов, которые коснулись не только избирательной комиссии, но и образовательного процесса. Думаю, что, уезжая, гости остались довольны нашей избирательной системой. Призываю всех учиться и дарить эти практики всем странам, которые сегодня взаимодействуют с нами», – сказал Громов.