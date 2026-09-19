Представитель «Коммунистов России» Клеймёнов назвал ход выборов честным и открытым
Первый секретарь подмосковного комитета партии «Коммунисты России» Илья Клеймёнов подтвердил эффективность межпартийного соглашения о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
По словам политика, выборы проходят без каких-либо подводных камней, а решающее слово остаётся исключительно за избирателем.
«Каждая партия может иметь своих наблюдателей. Нам удобнее использовать общественное наблюдение, которому мы доверяем. Считаем, что оно очень эффективное. А в целом нынешняя кампания – организованная, высокотехнологичная и удобная», – сказал Клеймёнов.В Московской области 18-20 сентября проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. А в Коломне, Химках, Пушкине и Лобне жители выбирают депутатов местных советов.
В Подмосковье завершён второй день голосования. Впереди – заключительный, основной, день. В Подмосковье функционируют 3977 избирательных участков. В воскресенье они откроются в 8.00 и закроются в 20.00. Прозрачность выборов обеспечивают около 23 000 наблюдателей.