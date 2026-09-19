Представитель «Коммунистов России» Клеймёнов назвал ход выборов честным и открытым

19 сентября 2026, 20:26

оригинал И. Клеймёнов (Фото: пресс-служба Мособлизбиркома)

Первый секретарь подмосковного комитета партии «Коммунисты России» Илья Клеймёнов подтвердил эффективность межпартийного соглашения о сотрудничестве. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.





По словам политика, выборы проходят без каких-либо подводных камней, а решающее слово остаётся исключительно за избирателем.

«Каждая партия может иметь своих наблюдателей. Нам удобнее использовать общественное наблюдение, которому мы доверяем. Считаем, что оно очень эффективное. А в целом нынешняя кампания – организованная, высокотехнологичная и удобная», – сказал Клеймёнов.