Итальянский наблюдатель отметил праздничную атмосферу на выборах в Хотькове
Группа международных наблюдателей познакомилась с работой избирательных участков, расположенных в центре Елизаветы Мамонтовой в Хотькове Сергиево-Посадского городского округа. В состав делегации вошли представители Киргизии, Таджикистана, Белоруссии, Туркмении и Италии.
Гости оценили организацию и проведение голосования, поговорили с членами избирательных комиссий. Все они отметили прозрачность процедуры и анонимность голосования.
Член комиссии из Италии Элизио Бертолази участвует в наблюдении за выборами уже не первый раз. Он отметил отсутствие нарушений и свободу общения. По словам наблюдателя, он смог поговорить с избирателями. Как признался итальянец, он восхищён не только прекрасной организацией выборов, но и царящей на участках атмосферой праздника. Её создают артисты, исполняющие русские романсы и арии из итальянских опер.
Как рассказала международным наблюдателям председатель участковой комиссии №4064 Ирина Филиппова, на участке зарегистрированы почти 1100 избирателей, а явка за два дня превысила 50%.
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