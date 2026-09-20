Итальянский наблюдатель отметил праздничную атмосферу на выборах в Хотькове

20 сентября 2026, 10:01

оригинал Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Елена Шумакова

Группа международных наблюдателей познакомилась с работой избирательных участков, расположенных в центре Елизаветы Мамонтовой в Хотькове Сергиево-Посадского городского округа. В состав делегации вошли представители Киргизии, Таджикистана, Белоруссии, Туркмении и Италии.