Общественники Подмосковья оценили роль сотрудничества партий в наблюдении за выборами
Межпартийное сотрудничество сыграло ключевую роль в обеспечении легитимности голосования в Подмосковье. Об этом заявила первый зампред Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.
Она напомнила, что в период подготовки штаба общественного наблюдения с региональными отделениями политических партий были подписаны соглашения о сотрудничестве.
«Это партнёрство по обмену информационными сообщениями для улучшения прозрачности процессов общественного наблюдения, это совместное формирование информационной повестки работы Центра общественного наблюдения. Сегодня мы можем в режиме реального времени вывести из ЦОНа изображение с любого избирательного участка региона», – отметила Дмитриева.Она отметила, что каждый день через ЦОН проходят сотни гостей. Это эксперты, политологи, партийные лидеры, журналисты и многие другие.
«Мы регулярно проводим брифинги и экспертные сессии. Важно, что в рамках нашего соглашения мы сформировали такую общественно-политическую точку притяжения, благодаря которой наш совместный общественный контроль может стать более качественным и конструктивным», – заключила общественница.В Московской области 18-20 сентября проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. Прозрачность голосования обеспечивают порядка 23 000 наблюдателей.