Общественники Подмосковья оценили роль сотрудничества партий в наблюдении за выборами

19 сентября 2026, 19:33

оригинал Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Межпартийное сотрудничество сыграло ключевую роль в обеспечении легитимности голосования в Подмосковье. Об этом заявила первый зампред Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.





Она напомнила, что в период подготовки штаба общественного наблюдения с региональными отделениями политических партий были подписаны соглашения о сотрудничестве.

«Это партнёрство по обмену информационными сообщениями для улучшения прозрачности процессов общественного наблюдения, это совместное формирование информационной повестки работы Центра общественного наблюдения. Сегодня мы можем в режиме реального времени вывести из ЦОНа изображение с любого избирательного участка региона», – отметила Дмитриева.

«Мы регулярно проводим брифинги и экспертные сессии. Важно, что в рамках нашего соглашения мы сформировали такую общественно-политическую точку притяжения, благодаря которой наш совместный общественный контроль может стать более качественным и конструктивным», – заключила общественница.