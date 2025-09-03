Из горящего дома в Богородском округе спасли 13 кошек

03 сентября 2025, 12:58

Видео: пресс-служба Мособлпожспаса

Многоквартирный дом загорелся в селе Ямкино Богородского округа. Пожарные эвакуировали оттуда 36 человек и спасли 13 кошек. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





О пожаре в единую службу экстренной помощи «Система-112» сообщил очевидец. Прибывшие на место пожарные увидели, что из квартиры на третьем этаже валит густой дым и вырывается огонь.





«Специалисты приступили к тушению и эвакуировали из задымлённого здания жильцов подъезда — всего 36 человек. Вскрыв дверь горящей квартиры, пожарные увидели, что там находится собака и 19 кошек. Животные были в почти бессознательном состоянии, потому что надышались дымом», — говорится в сообщении.