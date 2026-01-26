Из горящего дома в Ликино-Дулёве спасли трёх взрослых и трёх детей

26 января 2026, 15:20

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Шесть человек, в том числе — трёх детей, спасли пожарные из горящего многоквартирного дома в городе Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





О пожаре в единую службу спасения «Система-112» сообщили очевидцы.





«Прибывшие на место пожарные увидели, что из квартиры на первом этаже валит густой дым. Были заметны и языки огня. Оказалось, что в здании заволокло дымом соседние квартиры и лестничную площадку, а из квартиры на четвёртом этаже из-за задымления не могут выйти женщина и трое детей восьми, девяти и десяти лет. Специалисты надели на них защитные маски и вывели на улицу», — говорится в сообщении.