Из горящего многоквартирного дома в Шатуре эвакуировали 18 человек

08 июля 2026, 13:26

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Пожар произошёл в четырёхэтажном многоквартирном доме в микрорайоне Керва округа Шатура. Из горящего здания эвакуировали 18 человек, в том числе детей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.





Возгорание произошло вечером во вторник, 7 июля. В единую службу спасения «Система-112» в 21:08 позвонили жильцы и рассказали, что в доме чувствуется запах гари, а подъезд заполнен дымом.





«Прибывшие пожарные провели разведку, определили, что очаг возгорания находится в коридоре на четвёртом этаже и подали ствол на тушение от автоцистерны. Параллельно на улицу вывели десять человек. А ещё шестерых взрослых и двух несовершеннолетних эвакуировали из квартиры, расположенной на третьем этаже, с помощью механической лестницы», — говорится в сообщении.