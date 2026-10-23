Из леса в Подмосковье вывели заблудившуюся 83-летнюю женщину
Спасатели помогли выйти из леса пенсионерке 1943 года рождения, заблудившейся в районе деревни Мисцево Орехово-Зуевского округа. О этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Инцидент произошёл в пятницу, 23 октября. В 12:15 в единую службу спасения «Система-112» позвонила обеспокоенная женщина. Она рассказала, что её мама пошла прогуляться по лесной тропинке, сбилась с пути и не может найти дорогу домой.
«Прибывшие в зону поиска спасатели связались с пенсионеркой по телефону, спросили о её самочувствии, успокоили и всё время поисков оставались на связи. Пожилая женщина не сумела передать геолокацию, поэтому поиски велись на отклик. Кроме того, спасатели подавали сигналы из машин», — говорится в сообщении.Поисковая операция длилась около двух часов. Наконец пенсионерку обнаружили в густых зарослях и довезли до дома на служебном автомобиле. Медицинская помощь женщине не потребовалась.