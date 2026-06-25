Кандидат на выборы от единороссов создала в Подмосковье центры для детей-инвалидов

Кандидат на выборы от единороссов создала в Подмосковье центры для детей-инвалидовИнна – основатель некоммерческой организации «Радость моя». Её общественная работа началась с личной истории. Женщина воспитывает двух детей с особенностями развития и знает, с какими трудностями сталкиваются такие семьи. Она начала помогать другим родителям, оказавшимся в похожей ситуации, и эта работа стала для неё основной.
По инициативе Орловой в Московской области создают реабилитационные центры шаговой доступности для детей-инвалидов. Сегодня в регионе их уже около 40. По словам женщины, когда в семье появляется особенный ребёнок, родители часто оказываются в изоляции.
«Им нужны не только специалисты и занятия для детей, но и круг общения, поддержка тех, кто понимает ситуацию изнутри. Именно с этого всё и началось. Сначала мы просто объединялись с другими семьями, проводили небольшие мероприятия, мастер-классы. Затем наш губернатор Андрей Воробьёв поручил предоставить нам помещение. Так появились центры «Радость моя». Для меня важно, чтобы каждая такая семья знала: её слышат, ей помогут», – рассказала Орлова.
Один такой центр работает в Ивантеевке. Там дети учатся общаться со сверстниками, развивают творческие способности, получают бытовые навыки. В центре проводят занятия по арт-терапии, музыке, групповой психокоррекции, работают театральная студия, гончарные и столярные
мастерские.
«У меня сын с особенностями развития. Закончил колледж, и мы осели дома, не зная куда пойти. Но подруга посоветовала этот центр, и мы были приятноПо инициативе Инны Орловой с 2020 года в Подмосковье также действует проект «ПРО НЕЁ», направленный на поддержку женщин, воспитывающих детей-инвалидов. Участницам помогают в обучении и трудоустройстве. Проект вырос в международное сообщество с охватом более 100 тысяч участниц из России, Казахстана, Беларуси, Абхазии, Кыргызстана и Узбекистана.
поражены. Много интересных занятий, экскурсий проводится для воспитанников, отзывчивые педагоги», – поделилась жительница Щёлкова Оксана Червякова.
Одно из предложений Орловой было высказано на «горячей линии» и поддержано президентом. С 1 января 2024 года в российское законодательство внесены изменения, благодаря которым родители детей-инвалидов, работающие с неполной занятостью, не теряют выплату по уходу за ребёнком.
В мае Инна Орлова стала победительницей предварительного голосования «Единой России». Она планирует продолжить развитие доступной среды и поддержку семей с детьми-инвалидами уже на законодательном уровне.
«Единая Россия» – это партия, у которой есть реальные инструменты, чтобы системно решать. Мало инициировать что-то, важно проработать финансово-экономическое обоснование и принять это потом в бюджете. Я неоднократно обращалась к нашим депутатам с инициативами, и они были поддержаны», – подчеркнула Орлова.Осенью в Московской области пройдут избирательные кампании в Госдуму, Мособлдуму и муниципальные советы ряда городов. «Единая Россия» провела предварительное голосование, в ходе которого жители определили, кого партия выдвинет на выборы. Победителями стали 129 человек.