В Жуковском до конца года обновят котельную и 600 метров теплосетей
В Жуковском в этом году планируют реконструировать котельную и около 600 метров теплосетей. Об этом глава городского округа Андроник Пак доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи.
Обсуждали строительство и капремонт социальных объектов, благоустройство, модернизацию системы ЖКХ и расселение аварийного жилья.
«Андроник Эдуардович, вы возглавляете наш легендарный наукоград уже заметное время, работаете в городском округе, в котором, как и везде, большое количество задач. Это модернизация ЖКХ, энерго-, водо-, теплоснабжение, капремонт стационара в Жуковском. Вы решаете вопросы чистоты и благоустройства. Сейчас как раз начинается сезон, и я очень надеюсь, что все государственные программы, которые мы реализуем, жители оценят. Расскажите, как обстоят дела в части всего, что важно для людей», – обратился губернатор к главе.Пак ответил, что в этом году в округе рассчитывают реконструировать котельную и провести капремонт почти 600 метров сетей по ул. Семашко. В следующем году намерены построить блочно-модульную котельную.
Кроме того, в рамках инвестпрограммы в течение двух лет в округе обновят около двух километров сетей, две котельные и четыре центральных тепловых пунктов. Качество теплоснабжения улучшится для 50 000 жителей многоквартирных домов по улицам Гагарина, Федотова, Келдыша, Макаревского, Баженова, Гудкова, Королёва, Дугина, Мясищева и других.
Также в 2026-м в Жуковском приступят к реконструкции водозаборного узла №1 на ул. Калугина. Благодаря этому у трети жителей округа, то есть у 33 000 человек, улучшится качество воды.
В течение трёх лет планируют реконструировать очистные сооружения на ул. Наркомвод и главную канализационную насосную станцию на ул. Кооперативной.