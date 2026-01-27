Капремонт школы «Созвездие Вента» в Можайском округе завершат к сентябрю
Здание школы «Созвездие Вента» в деревне Мокрое Можайского округа капитально ремонтируют. Сдать обновлённый объект в эксплуатацию должны до начала нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
На объекте уже завершили демонтаж.
«Сейчас в здании ведут общестроительные и отделочные работы, ремонтируют кровлю, монтируют инженерные системы и устанавливают окна», — говорится в сообщении.Школу построили в 1969 году. В рамках капитального ремонта там обновят крышу, фасад, входные группы, двери, окна, полы и потолки, инженерные сети и сантехник, установят новую мебель и благоустроят прилегающую территорию.
Ремонт ведётся на средства, выделенные из регионального бюджета.