Капремонт школы «Созвездие Вента» в Можайском округе завершат к сентябрю

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Здание школы «Созвездие Вента» в деревне Мокрое Можайского округа капитально ремонтируют. Сдать обновлённый объект в эксплуатацию должны до начала нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.



На объекте уже завершили демонтаж.

«Сейчас в здании ведут общестроительные и отделочные работы, ремонтируют кровлю, монтируют инженерные системы и устанавливают окна», — говорится в сообщении.
Школу построили в 1969 году. В рамках капитального ремонта там обновят крышу, фасад, входные группы, двери, окна, полы и потолки, инженерные сети и сантехник, установят новую мебель и благоустроят прилегающую территорию.

Ремонт ведётся на средства, выделенные из регионального бюджета.
Лев Каштанов

