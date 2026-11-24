Каратист Саядов из Подмосковья завоевал награду Кубка мира
Воспитанник воскресенской спортшколы олимпийского резерва Руслан Саядов завоевал бронзовую медаль в составе национальной сборной на командном Кубке мира по карате. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Соревнования проходили в китайском городе Ханчжоу с 20 по 22 ноября.
«Саядов выступал в дисциплине «командное кумитэ». В борьбе за третье место российская сборная встретилась с представителями Ирана и обыграла их со счётом 3:0», — говорится в сообщении.Золото взяли каратисты из Черногории, а на вторую ступень пьедестала почёта поднялись спортсмены из Турции.
Всего в турнире принимали участие 80 команд из 42 стран. Разыгрывались четыре комплекта наград.
Ранее сообщалось, что подмосковные спортсменки завоевали медали этапа Мирового тура по шорт-треку.