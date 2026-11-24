24 ноября 2026, 14:41

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Воспитанник воскресенской спортшколы олимпийского резерва Руслан Саядов завоевал бронзовую медаль в составе национальной сборной на командном Кубке мира по карате. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





Соревнования проходили в китайском городе Ханчжоу с 20 по 22 ноября.





«Саядов выступал в дисциплине «командное кумитэ». В борьбе за третье место российская сборная встретилась с представителями Ирана и обыграла их со счётом 3:0», — говорится в сообщении.