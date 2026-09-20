На избирательном участке в Подольске провели благотворительную ярмарку
Благотворительная ярмарка в пользу бойцов специальной военной операции под девизом «Вместе за будущее: в цветах страны и духе предков» состоялась на избирательном участке, открытом в школе №12 в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Приобрести на ярмарке можно было домашнюю выпечку, поделки и сувениры, сделанные школьниками и их родителями.
«Главной особенностью акции стала удобная и прозрачная система сбора средств: оплата товаров проводилась по QR-коду. Все деньги напрямую направлялись в благотворительный фонд для оказания помощи участникам СВО», — говорится в сообщении.В Московской области проходят выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд окружных Советов депутатов. Сегодня, 20 сентября, в восемь утра стартовал заключительный день трёхдневного голосования. Избирательные участки закроются в восемь вечера.