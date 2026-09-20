На избирательном участке в Подольске провели благотворительную ярмарку

20 сентября 2026, 12:14

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Благотворительная ярмарка в пользу бойцов специальной военной операции под девизом «Вместе за будущее: в цветах страны и духе предков» состоялась на избирательном участке, открытом в школе №12 в Подольске. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Приобрести на ярмарке можно было домашнюю выпечку, поделки и сувениры, сделанные школьниками и их родителями.





«Главной особенностью акции стала удобная и прозрачная система сбора средств: оплата товаров проводилась по QR-коду. Все деньги напрямую направлялись в благотворительный фонд для оказания помощи участникам СВО», — говорится в сообщении.