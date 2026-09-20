«Поражает масштаб»: спортсмен Петрухин посетил Центр общественного наблюдения
Призёр чемпионата мира по рукопашному бою, финалист конкурса «Лидеры России», генеральный директор Школы плавания №1 Евгений Петрухин посетил Центр общественного наблюдения за выборами в Московской области. Об этом сообщает корреспондент «Радио 1».
Центр произвёл на гостя большое впечатление.
«Ранее я здесь никогда не был. Меня поражает масштаб этого Центра. Я думал, что будет поскромнее. И в целом я приятно удивлён. Я увидел, что можно посмотреть, что происходит на каждом избирательном участке. И не может не радовать, что право человека на голосование, ход выполнения гражданского долга защищается настолько надёжно. Я уверен, что выборы сейчас будут прозрачные и честные, потому что я своими глазами за этим наблюдаю», — подчеркнул Петрухин.Он добавил, что участие в голосовании крайне важно для всех граждан страны.
«Мы определяем, каким станет наше общество, в каком государстве будет жить наши дети», — отметил Петрухин.
В Московской области проходят выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд окружных Советов депутатов. Сегодня, 20 сентября, в восемь утра стартовал заключительный день трёхдневного голосования. Избирательные участки закроются в восемь вечера.