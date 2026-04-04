Колледж «Подмосковье» приглашает школьников Московской области и их родителей на День открытых дверей

04 апреля 2026, 18:24

Колледж «Подмосковье» приглашает учащихся и их родителей на День открытых дверей

Фото: Министерство образования Московской области

18 апреля в колледже «Подмосковье» пройдет Единый день открытых дверей в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.







На мероприятии гости узнают о вступительных правилах, новых образовательных программах и техническом оснащении колледжа. Будет возможность встретиться с администрацией, специалистами и потенциальными работодателями. В программе дня — практические испытания, мастер-классы, образовательные квесты, презентации специальностей и экскурсии на предприятия-партнеры.





Родительское собрание пройдет в гибридном формате, подключиться онлайн можно по ссылке .

Мероприятие состоится в четырёх городских округах: Клин, Солнечногорск, Лобня и Химки. Адреса площадок:

- Структурное подразделение №1: Солнечногорск, деревня Козино, улица Санаторно-лесной школы №1, дом 1.

- Структурное подразделение №3: Клин, улица Овражная, дом 2а.

- Структурное подразделение №6: Клин, улица Папивина, дом 22/2.

- Структурное подразделение №7: Лобня, улица Первая, дом 3.

- Структурное подразделение №8: Химки, Березовая аллея, дом 1.

Ознакомиться с более подробной информацией можно на сайте колледжа во вкладке «Абитуриенту».

Институт развития профессионального образования назначен федеральным оператором проекта «Профессионалитет», который реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» по инициативе Минпросвещения России.