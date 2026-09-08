Коммунальщики Пушкинского округа получили две новые спецмашины
Две комбинированные дорожные машины пополнили парк коммунальщиков Пушкинского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ключи от новой техники вручил глава округа Максим Красноцветов.
«Комфорт и безопасность жителей напрямую зависят от того, насколько быстро и качественно коммунальные службы реагируют на погодные условия. И такие машины — надежные помощники наших дворников», — сказал Красноцветов.В настоящее время в распоряжении сотрудников муниципального учреждения 110 единиц техники. В штат входят 87 человек. Ежедневно они обслуживают десятки километров дорог, тротуаров и общественных пространств.
Ранее сообщалось, что обучение в канун зимы прошли около 370 подмосковных специалистов водоканалов ЖКХ.