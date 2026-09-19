В Подмосковье завершился второй день голосования на выборах
В Московской области в 20.00 закрылись все участки для голосования. Завершился второй день ДЭГ 2026.
Комиссии приступили к опечатыванию стационарных ящиков для бюллетеней, рассказали в пресс-службе Мособлизбиркома.
В Московской области 18-20 сентября проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. А в Коломне, Химках, Пушкине и Лобне жители выбирают депутатов местных советов.
В регионе функционируют 3977 избирательных участков: 3925 постоянных и 52 – временных. Они открыты с 8:00 до 20:00. Прозрачность выборов обеспечивают около 23 000 наблюдателей.
В выборах задействованы 36 073 членов участковых избирательных комиссий и 572 члена территориальных избирательных комиссий.
Всего в Московской области ‒ свыше 6,1 млн избирателей. 732 000, то есть 12%, подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании.
Голосование в этом году идёт дня – 18, 19 и 20 сентября. Впереди – заключительный, основной, день голосования. Каждый совершеннолетний гражданин может отдать свой голос.
Читайте также: