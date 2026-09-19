Международные эксперты проследили за выборами в Центре общественного наблюдения

19 сентября 2026, 19:21

оригинал Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Делегация международных электоральных экспертов и наблюдателей из разных стран познакомилась с работой Центра общественного наблюдения в Одинцове. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.





Представители Камбоджи, Пакистана, Танзании, Малайзии, Индии и США понаблюдали за ходом голосования, поговорили с председателями комиссий и наблюдателями, задали острые вопросы.

«Мы видим большое число открытых и доброжелательных сотрудников избирательных участков, которые помогают сделать голосование комфортнее. Все участки оборудованы видеокамерами, которые обеспечивают прозрачность и безопасность голосования. В целом процесс идёт очень хорошо. А самое главное, что каждый получает возможность быть значимым участником избирательного процесса», – поделился впечатлениями член парламента Малайзии, председатель межпарламентской группы дружбы России и Малайзии Кельвин Ии Ли Вуэн.