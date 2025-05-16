Курьера орудовавших в Одинцове мошенников приговорили к полутора годам колонии

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22-летнего Андрея Солопова, который выполнял роль курьера у банды мошенников и пытался выманить у супружеской пары пенсионеров из Одинцовского округа более 2,3 млн рублей, приговорили к полутора годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
Мошенники одолевали семью пенсионеров звонками, каждый раз представляясь по-разному: то сотрудниками электросетевой компании, то представителями Росфинмниторинга, Роскомнадзора и даже ФСБ. Злоумышленники пытались убедить пожилых людей снять со счетов сбережения в размере более 2,3 млн рублей и передать их курьеру, чтобы «сохранить на безопасном счёте». Пенсионеры заподозрили обман и обратились в полицию. Полицейские подготовили для передачи курьеру фальшивые купюры и задержали Андрея Солопова сразу после их получения.
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«Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важны бдительность и своевременное обращение в правоохранительные органы. Благодаря этому пенсионеры не только сохранили свои деньги, но и помогли вскрыть схему мошенников, от действий которых могли пострадать и другие люди», — сказал прокурор Московской области Сергей Забатурин.Он подчеркнул, что мошенники пытаются запугать абонентов уголовным преследованием и арестом счёта, поэтому особенно важно не поддаваться панике, прервать телефонный разговор и самостоятельно обратиться за разъяснениями в полицию.
«Мошенники продолжают маскироваться под представителей различных структур и оказывать психологическое давление на жертву, чтобы завладеть её деньгами. Особенно уязвимы пожилые люди. Мы регулярно проводим информационную работу и призываем родственников рассказывать пожилым членами семьи о типичных схемах обмана», – отметил руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области в ранге министра Кирилл Карасев.На суде Андрей Солопов не извинился перед пенсионерами и заявил, что не должен компенсировать им моральный ущерб. В результате курьер мошенников был приговорён к лишению свободы на год и шесть месяцев с отбыванием срока в колонии.
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Лев Каштанов