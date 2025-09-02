Лесная охрана Подмосковья за неделю выявила 36 нарушений закона

02 сентября 2025, 22:46

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Лесная охрана Комитета лесного хозяйства Московской области с 25 по 31 августа провела более 1,2 тыс. патрулирований, сообщили в пресс-службе ведомства. Лесничие выходили в рейды для контроля соблюдения лесного законодательства с сотрудниками полиции и МЧС.





Проверки в основном проводили на лесных участках, максимально приближенных к населённым пунктам, садовым товариществам, местам отдыха местных жителей и гостей региона.

«За неделю проведено 1 211 патрулирований земель лесного фонда. Зафиксировано 36 нарушений лесного законодательства, по ним составлено 17 протоколов об административных правонарушениях», – рассказал председатель Комлесхоза Московской области Алексей Ларькин.