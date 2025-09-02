Лесная охрана Подмосковья за неделю выявила 36 нарушений закона
Лесная охрана Комитета лесного хозяйства Московской области с 25 по 31 августа провела более 1,2 тыс. патрулирований, сообщили в пресс-службе ведомства. Лесничие выходили в рейды для контроля соблюдения лесного законодательства с сотрудниками полиции и МЧС.
Проверки в основном проводили на лесных участках, максимально приближенных к населённым пунктам, садовым товариществам, местам отдыха местных жителей и гостей региона.
«За неделю проведено 1 211 патрулирований земель лесного фонда. Зафиксировано 36 нарушений лесного законодательства, по ним составлено 17 протоколов об административных правонарушениях», – рассказал председатель Комлесхоза Московской области Алексей Ларькин.В ведомстве напомнили, что штрафы за нарушения для физических лиц составляют до 60 тыс. рублей, для должностных лиц – до 110 тыс., а для юрлиц – до 2 млн. рублей. За поджог, приведший к пожару, предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 10 лет лишения свободы.
В ведомстве напомнили, что важно соблюдать требования пожарной безопасности. Обнаружив лесной пожар, нужно немедленно звонить по единому номеру экстренных служб 112; попытаться потушить пожар до прибытия пожарных подразделений. Необходимо также уведомлять органы государственной власти или местного самоуправления о поджогах или захламлении лесов.