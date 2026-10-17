Лесничие Лобни показали, как за пять лет вырос «Наш лес»
Лесничие Лобни показали, как за пять лет изменились деревья, высаженные во время акции «Наш лес».
Осенью 2021 года в Лобненском лесничестве на площади свыше семи гектаров была проведена сплошная санитарная рубка, после чего на освободившемся участке высадили сосны и ели. Через пять лет деревья заметно выросли: высота елей достигла примерно полутора метров, а сосны поднялись выше, превысив три метра.
Инженер по лесовосстановлению Анастасия Пушкарёва рассказала, что за всё это время за посадками ведётся систематический уход, который варьируется в зависимости от возраста деревьев. В первые три года осуществляется агротехнический уход. Для этого используются ручные бензопилы, с помощью которых удаляется лишняя растительность. Это позволяет главной культуре получать больше питательных веществ и активно расти.
По достижении деревьями трёхлетнего возраста начинается лесоводственный уход. В этот период срезается больше растительности и молодой поросли. Когда культура достигает определённой высоты и образует сомкнутость, её переводят в категорию покрытых лесом земель. На текущем этапе уже могут проводиться уходовые рубки и осветление культуры. Этот режим сохраняется до 20 лет.
После 20 лет начинается прочистка. В этот период могут вырубаться деревья малоценных быстрорастущих пород, которые переросли основную культуру и затеняют её. Основная цель — формирование ствола и кроны наиболее ценных деревьев.
Акция «Наш лес. Посади своё дерево» стартовала в Подмосковье в 2014 году. Сейчас она носит название «Сохраним лес» и является частью всероссийской акции по восстановлению лесов под тем же названием. Узнать подробности можно на официальном сайте проекта.
Инженер по лесовосстановлению Анастасия Пушкарёва рассказала, что за всё это время за посадками ведётся систематический уход, который варьируется в зависимости от возраста деревьев. В первые три года осуществляется агротехнический уход. Для этого используются ручные бензопилы, с помощью которых удаляется лишняя растительность. Это позволяет главной культуре получать больше питательных веществ и активно расти.
По достижении деревьями трёхлетнего возраста начинается лесоводственный уход. В этот период срезается больше растительности и молодой поросли. Когда культура достигает определённой высоты и образует сомкнутость, её переводят в категорию покрытых лесом земель. На текущем этапе уже могут проводиться уходовые рубки и осветление культуры. Этот режим сохраняется до 20 лет.
После 20 лет начинается прочистка. В этот период могут вырубаться деревья малоценных быстрорастущих пород, которые переросли основную культуру и затеняют её. Основная цель — формирование ствола и кроны наиболее ценных деревьев.
Акция «Наш лес. Посади своё дерево» стартовала в Подмосковье в 2014 году. Сейчас она носит название «Сохраним лес» и является частью всероссийской акции по восстановлению лесов под тем же названием. Узнать подробности можно на официальном сайте проекта.