Лесничие Лобни показали, как за пять лет вырос «Наш лес»

17 октября 2026, 18:30

Лесничие Лобни показали, как за пять лет изменились деревья, высаженные во время акции «Наш лес».

Узнать подробности можно на

.

Осенью 2021 года в Лобненском лесничестве на площади свыше семи гектаров была проведена сплошная санитарная рубка, после чего на освободившемся участке высадили сосны и ели. Через пять лет деревья заметно выросли: высота елей достигла примерно полутора метров, а сосны поднялись выше, превысив три метра.Инженер по лесовосстановлению Анастасия Пушкарёва рассказала, что за всё это время за посадками ведётся систематический уход, который варьируется в зависимости от возраста деревьев. В первые три года осуществляется агротехнический уход. Для этого используются ручные бензопилы, с помощью которых удаляется лишняя растительность. Это позволяет главной культуре получать больше питательных веществ и активно расти.По достижении деревьями трёхлетнего возраста начинается лесоводственный уход. В этот период срезается больше растительности и молодой поросли. Когда культура достигает определённой высоты и образует сомкнутость, её переводят в категорию покрытых лесом земель. На текущем этапе уже могут проводиться уходовые рубки и осветление культуры. Этот режим сохраняется до 20 лет.После 20 лет начинается прочистка. В этот период могут вырубаться деревья малоценных быстрорастущих пород, которые переросли основную культуру и затеняют её. Основная цель — формирование ствола и кроны наиболее ценных деревьев.Акция «Наш лес. Посади своё дерево» стартовала в Подмосковье в 2014 году. Сейчас она носит название «Сохраним лес» и является частью всероссийской акции по восстановлению лесов под тем же названием.