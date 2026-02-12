В Подмосковье откроют четыре новые площадки для сдачи ТехноГТО

12 февраля 2026, 10:52

оригинал Фото: пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей»

Право на открытие очных площадок для сдачи нормативов ТехноГТО получили ещё четыре учебных заведения Московской области. Об этом сообщает пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей».





Всего по итогам отбора в текущем году право принимать очные нормативы технологической грамотности и вручать значки ТехноГТО завоевали 124 образовательные организации в 52 российских регионах.





«Мы рады приветствовать новые очные площадки, где участники смогут побороться за золотые значки ТехноГТО уже этой весной», — сказала заместитель гендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.