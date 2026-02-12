В Подмосковье откроют четыре новые площадки для сдачи ТехноГТО
Право на открытие очных площадок для сдачи нормативов ТехноГТО получили ещё четыре учебных заведения Московской области. Об этом сообщает пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Всего по итогам отбора в текущем году право принимать очные нормативы технологической грамотности и вручать значки ТехноГТО завоевали 124 образовательные организации в 52 российских регионах.
«Мы рады приветствовать новые очные площадки, где участники смогут побороться за золотые значки ТехноГТО уже этой весной», — сказала заместитель гендиректора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.Она также напомнила, что золотой значок ТехноГТО даёт до десяти дополнительных баллов к результатам ЕГЭ.
Новые площадки в Подмосковье откроются в школе №4 в Орехово-Зуеве, Новой черноголовской школе в Черноголовке, детском технопарке «Кванториум» в Балашихе и Центре дополнительного образования для детей Электростали. Кроме того, продолжат работу площадки на базе Песковской школы в Коломне, школы №9 в Чехове, Физтех-лицея имени Капицы в Долгопрудном и Учебно-производственного центра «УНИТЕХ» в Химках.