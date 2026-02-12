Юные дзюдоисты из Ивантеевки взяли шесть медалей на турнире в Москве

12 февраля 2026, 09:36

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Две золотые, две серебряные и две бронзовые медали завоевали на открытом турнире по дзюдо, проходившем в спорткомплексе «Скиф» в Москве, юные воспитанники спортклуба «Динамо-Ивантеевка» из Ивантеевки Пушкинского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Победу на соревнованиях одержали Дмитрий Градин и Михаил Глазов.





«Их воля к победе и уверенные действия не оставили соперникам шансов», — говорится в сообщении.