Юные дзюдоисты из Ивантеевки взяли шесть медалей на турнире в Москве
Две золотые, две серебряные и две бронзовые медали завоевали на открытом турнире по дзюдо, проходившем в спорткомплексе «Скиф» в Москве, юные воспитанники спортклуба «Динамо-Ивантеевка» из Ивантеевки Пушкинского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Победу на соревнованиях одержали Дмитрий Градин и Михаил Глазов.
«Их воля к победе и уверенные действия не оставили соперникам шансов», — говорится в сообщении.На вторую ступень пьедестала поднялись Рамир Кинжигалиев и Тимур Карагулов, а бронзовые награды выиграли Максим Билюшов и Тамерлан Карагулов.
Всех ребят тренирует опытный наставник Владимир Новичков.
