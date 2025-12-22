В Химках дали срок мошеннику, выдававшему себя за сотрудника Минобороны РФ
Приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере вынес Химкинский городской суд в отношении обвиняемого Ч. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».
Ч. действовал в составе банды. Потерпевшему, у которого он выманил более 13 миллионов рублей, злоумышленник представлялся сотрудником Минобороны России, а его сообщники — работниками Следственного комитета и ФСБ.
«Ч. пообещал поспособствовать освобождению сына потерпевшего, обвиняемого умышленном уничтожении чужого имущества и совершении террористического акта», — говорится в сообщении.Суд признал Ч. виновным и назначил ему наказание в виде четырёх лет в колонии строгого режима и штрафа в размере 300 тысяч рублей.