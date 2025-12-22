В Химках дали срок мошеннику, выдававшему себя за сотрудника Минобороны РФ

22 декабря 2025, 16:04

Приговор по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере вынес Химкинский городской суд в отношении обвиняемого Ч. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».





Ч. действовал в составе банды. Потерпевшему, у которого он выманил более 13 миллионов рублей, злоумышленник представлялся сотрудником Минобороны России, а его сообщники — работниками Следственного комитета и ФСБ.





«Ч. пообещал поспособствовать освобождению сына потерпевшего, обвиняемого умышленном уничтожении чужого имущества и совершении террористического акта», — говорится в сообщении.