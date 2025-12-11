Лотошинская многоэтажка едва не сгорела из-за оставленного на зарядке гаджета

11 декабря 2025, 15:21

Подмосковные спасатели ликвидировали в жилом многоэтажном доме пожар, возникший из-за стоявшего на зарядке гаджета. Об этом сообщил в пресс-службе Мособлпожспаса.





Инцидент произошёл в муниципальном округе Лотошино.



О задымлении в подъезде сообщили жильцы. На место прибыли работники 205-й пожарно-спасательной части. Они установили, что горит квартира на третьем этаже. Хозяев не было дома, а соседи самостоятельно покинули здание.

«Надев дыхательные аппараты, огнеборцы вскрыли дверь, вошли в задымлённую комнату и потушили пожар на площади в четыре квадратных метра, не дав огню распространиться по всей трёхкомнатной квартире. Возгорание возникло из-за музыкальной колонки, оставленной на зарядке», – рассказали в ведомстве.