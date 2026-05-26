Лучница Махмудова из Одинцова победила на чемпионате Европы

Нуриниссо Махмудова

Спортсменка Нуриниссо Махмудова, тренирующаяся на базе секции при Барвихинской школе в Одинцовском округе, завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по классической стрельбе из лука. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Турнир проходил в турецкой Анталье с 18 по 25 мая. За награды сражались более 200 спортсменов из разных стран.





«В финале Нуриниссо встретилась с представительницей Испании Элией Каналес и обыграла её со счётом 6:4», — говорится в сообщении.