Лучница Махмудова из Одинцова победила на чемпионате Европы
Спортсменка Нуриниссо Махмудова, тренирующаяся на базе секции при Барвихинской школе в Одинцовском округе, завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по классической стрельбе из лука. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Турнир проходил в турецкой Анталье с 18 по 25 мая. За награды сражались более 200 спортсменов из разных стран.
«В финале Нуриниссо встретилась с представительницей Испании Элией Каналес и обыграла её со счётом 6:4», — говорится в сообщении.Махмудову тренирует Цыден Гынинов. На счету спортсменки уже есть несколько ярких побед — в 2025 и 2026 годах она становилась лучшей на европейских первенствах по стрельбе из лука в помещении.
