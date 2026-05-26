Российские гимнастки чуть не опоздали на чемпионат Европы
Гимнастки сборной РФ чуть не опоздали на чемпионат Европы, потому что авиационные службы Болгарии отказались согласовать их чартерный рейс. Об этом сообщает RT.
По данным издания, в продаже не было билетов на регулярные рейсы из Стамбула, поэтому Федерация гимнастики России планировала отправить спортсменок в Болгарию чартерным рейсом. Однако болгарские авиационные службы не согласовали его.
«Тогда руководству Федерации гимнастики России пришлось обратиться напрямую к другой авиакомпании — Turkish Airlines. Там пошли навстречу и поменяли рейсовый самолет на борт большей вместимости. И уже на нем полным составом наша сборная смогла попасть в Варну, где и пройдет чемпионат Европы», —говорится в материале.
Напомним, турнир будет проходить с 27 по 31 мая. Мероприятие станет первым крупным международным стартом для российских гимнасток после того, как их полностью восстановили в правах. Они будут выступать с флагом и гимном России. При этом некоторым российским не выдали визы для освещения Евро в Болгарии, объясняя отказ «угрозой безопасности».