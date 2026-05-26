Российские гимнастки чуть не опоздали на чемпионат Европы

26 мая 2026, 17:43

Фото: iStock/dongfang zhao

Гимнастки сборной РФ чуть не опоздали на чемпионат Европы, потому что авиационные службы Болгарии отказались согласовать их чартерный рейс. Об этом сообщает RT.





По данным издания, в продаже не было билетов на регулярные рейсы из Стамбула, поэтому Федерация гимнастики России планировала отправить спортсменок в Болгарию чартерным рейсом. Однако болгарские авиационные службы не согласовали его.





«Тогда руководству Федерации гимнастики России пришлось обратиться напрямую к другой авиакомпании — Turkish Airlines. Там пошли навстречу и поменяли рейсовый самолет на борт большей вместимости. И уже на нем полным составом наша сборная смогла попасть в Варну, где и пройдет чемпионат Европы», —говорится в материале.