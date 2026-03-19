Любительские театральные коллективы оспорят награды областного фестиваля в Рузе

В Центре культуры и искусств Рузы 27-29 марта пройдёт областной театральный фестиваль-конкурс «Рузский софит». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Фестиваль соберёт любительские театральные коллективы региона, которые носят звания народных и образцовых. Конкурсная программа будет включать девять номинаций – классический, литературный, музыкальный, фольклорный, пластический театр, театр современной драматургии, малых форм, мультижанровый спектакль и современное прочтение классики.



По итогам фестиваля определят лауреатов и обладателя Гран-при.

«В жюри вошли заслуженные деятели искусств и работники культуры России и Московской области. Среди критериев оценки – режиссёрский замысел, исполнительское мастерство, сценография, музыкальное оформление, сценическая культура и соответствие номинации. Каждый параметр оценят по 10-балльной шкале», – пояснили в министерстве.