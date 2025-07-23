В Дубне спасли котёнка, забравшегося в электрический столб

23 июля 2025, 11:44

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Котёнка, который застрял в отверстии электрического столба в подмосковной Дубне, выручили работники Мособлпожспаса. Информацию об этом пресс-служба ведомства разместила в официальных соцсетях службы.





Пушистого пленника заметила проходящая мимо женщина. Вытащить котёнка самостоятельно она не смогла и обратилась за помощью в единую службу спасения «Система-112».





«На место прибыла бригада поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса. Для того, чтобы помочь котёнку выбраться, один из специалистов обмотал руку плотной тканью и просунул в отверстие столба. Котёнок сразу сориентировался и вылез по руке, как по лестнице», — говорится в сообщении.