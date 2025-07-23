В Дубне спасли котёнка, забравшегося в электрический столб
Котёнка, который застрял в отверстии электрического столба в подмосковной Дубне, выручили работники Мособлпожспаса. Информацию об этом пресс-служба ведомства разместила в официальных соцсетях службы.
Пушистого пленника заметила проходящая мимо женщина. Вытащить котёнка самостоятельно она не смогла и обратилась за помощью в единую службу спасения «Система-112».
«На место прибыла бригада поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса. Для того, чтобы помочь котёнку выбраться, один из специалистов обмотал руку плотной тканью и просунул в отверстие столба. Котёнок сразу сориентировался и вылез по руке, как по лестнице», — говорится в сообщении.Освободившись, котёнок убежал от своих спасителей.
Мособлпожспас регулярно размещает на странице в соцсети «ВКонтакте» и Telegram-канале информацию о деятельности своих работников по защите безопасности и здоровья жителей Подмосковья. Кроме того, там публикуют советы специалистов по снижению рисков различных несчастных случаев.