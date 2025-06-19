Лжепродавец украл из квартиры в Шатуре 400 тысяч рублей
Подмосковная полиция задержала уроженца Оренбургской области по подозрению в квартирной краже в Шатуре. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, злоумышленник проник в одну из квартир округа Шатура под предлогом продажи противопожарного оборудования. Выждав момент, когда хозяин квартиры отвлечётся, злоумышленник похитил из шкафа конверт с деньгами. Общая сумма ущерба составила 400 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража». До суда мужчину оставили под стражей.
Ранее сообщалось, что бывшего директора «Крошки-картошки» Андрея Королёва задержали за продажу фальшивой проходки на ПМЭФ-2025 за миллион рублей.