Лжесотрудник ФСБ обманул жителя Орехово-Зуева на 2 млн рублей
61-летний житель Орехово-Зуева лишился двух миллионов рублей из-за телефонных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного глава МВД.
Мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником ФСБ и убедил передать все сбережения посыльному «для декларирования».
«Гражданин выполнил указания злоумышленника, а потом понял, что его обманули, и обратился в полицию», — говорится в сообщении.Оперативники сумели вычислить и задержать курьера, забиравшего деньги. Он оказался 18-летним приезжим из города Великие Луки. До суда молодого человека оставили под стражей. Сейчас ведётся проверка его причастности к другим криминальным эпизодам, а также поиск соучастников преступления.
Ранее сообщалось, что в Южной Корее задержали 20-летнего гражданина России, подозреваемого в создании сети телефонных мошенников.