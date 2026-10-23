«Мы справимся»: В Москве вебкамщицу отправили в СИЗО по делу об убийстве парня-лудомана

23 октября 2026, 16:33

Baza: В Москве вебкамщица проведет в СИЗО два месяца по делу об убийстве парня

Фото: istockphoto/zoka74

21-летнюю Юлию, обвиняемую в убийстве бывшего возлюбленного, заключили под стражу на два месяца. Такое решение принял суд Москвы.