«Мы справимся»: В Москве вебкамщицу отправили в СИЗО по делу об убийстве парня-лудомана
21-летнюю Юлию, обвиняемую в убийстве бывшего возлюбленного, заключили под стражу на два месяца. Такое решение принял суд Москвы.
Как передаёт корреспондент «Базы» из зала заседаний, девушка пришла на процесс в длинном пуховике и старалась не поворачиваться к прессе, сразу же расплакавшись. В ходе заседания мать обвиняемой заявила, что дочь всегда была мягкой, послушной и отзывчивой, а отец назвал её «солнышком».
Родители поддерживали Юлию словами: «Помни, у тебя большая семья, мы справимся». Защита предоставила суду три положительные характеристики на девушку. Кроме того, её начальник был готов внести за неё залог в размере более полумиллиона рублей.
По версии следствия, накануне во время ссоры Юлия нанесла экс-бойфренду, страдавшему лудоманией, удар ножом в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте.
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