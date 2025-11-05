Житель Камчатки заплатит 5,7 млн рублей за незаконную разработку карьера
Житель Камчатки столкнулся с крупным штрафом в размере 5,7 миллиона рублей за незаконную добычу песчано-гравийной смеси, пишет ТАСС.
Прокуратура региона сообщила, что в центре краевого города на улице Гастелло работал карьер без необходимых разрешений.
В ходе проверки выяснили, что нарушитель извлек более 13 тысяч кубометров материала. Прокуратура подала иск с требованием возместить причиненный ущерб.
Суд его удовлетворил, и теперь предпринимателю предстоит выплатить крупную сумму. В рамках дела также арестовали экскаватор, погрузчик, два прицепа и шесть автомобилей, принадлежащих нарушителю.
