Житель Сергиева Посада украл из магазина 20 пачек сливочного масла
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники вневедомственной охраны задержали 42-летнего жителя Сергиева Посада по подозрению в краже продуктов из местного магазина. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Сигнал тревоги поступил из сетевого супермаркета, расположенного на Новоугличском шоссе.
«Оперативно прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что один из покупателей сложил в рюкзак 20 пачек сливочного масла общей стоимостью около десяти тысяч рублей и попытался пронести товары мимо касс, не заплатив», — говорится в сообщении.Сотрудники Росгвардии задержали магазинного вора и передали его полиции для дальнейшего разбирательства.
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