Марафонец Никитин из Подмосковья установил рекорд на чемпионате России
Воспитанник подмосковного Центра олимпийских видов спорта Владимир Никитин одержал победу на чемпионате России по марафону и установил новый национальный рекорд. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Марафонскую дистанцию длиной 42 километра и 195 метров Никитин преодолел за два часа восемь минут и семь секунд. Это лучший результат среди российских бегунов.
«Владимир поднялся на высшую ступень пьедестала почёта, второе место занял марафонец из Москвы, а третье — представитель Самары», — говорится в сообщении.Чемпионат России на марафонской дистанции проходил в Казани 3 мая.
