Марафонец Никитин из Подмосковья установил рекорд на чемпионате России

04 мая 2026, 11:25

оригинал Владимир Никитин (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Воспитанник подмосковного Центра олимпийских видов спорта Владимир Никитин одержал победу на чемпионате России по марафону и установил новый национальный рекорд. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





Марафонскую дистанцию длиной 42 километра и 195 метров Никитин преодолел за два часа восемь минут и семь секунд. Это лучший результат среди российских бегунов.





«Владимир поднялся на высшую ступень пьедестала почёта, второе место занял марафонец из Москвы, а третье — представитель Самары», — говорится в сообщении.