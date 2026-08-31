Достижения.рф

Мария Ракова из Подмосковья завоевала медаль чемпионата мира по гребному спорту

оригинал Мария Ракова (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Серебряную медаль завоевала на чемпионате мира по гребному спорту представительница Московской области Мария Ракова. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.



Соревнования проходили в столице Нидерландов Амстердаме с 24 по 30 августа, в них приняли участие спортсмены из десятков стран.

«Ракова выступала в дисциплине «академическая гребля — одиночка лёгкого веса» среди женщин. Она преодолела дистанцию за семь минут 32,73 секунды. Такой результат обеспечил её второе место», — говорится в сообщении.
На верхнюю ступень пьедестала почёта поднялась спортсменка из Мексики Кения Лечуга Аланис, а бронзу выиграла голландка Фемке ван де Флит.

Ранее сообщалось, что подмосковный пятиборец Егор Громадский выиграл три медали чемпионата мира.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0