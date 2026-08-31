Мария Ракова из Подмосковья завоевала медаль чемпионата мира по гребному спорту

31 августа 2026, 17:05

оригинал Мария Ракова (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Серебряную медаль завоевала на чемпионате мира по гребному спорту представительница Московской области Мария Ракова. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проходили в столице Нидерландов Амстердаме с 24 по 30 августа, в них приняли участие спортсмены из десятков стран.





«Ракова выступала в дисциплине «академическая гребля — одиночка лёгкого веса» среди женщин. Она преодолела дистанцию за семь минут 32,73 секунды. Такой результат обеспечил её второе место», — говорится в сообщении.