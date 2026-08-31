Мария Ракова из Подмосковья завоевала медаль чемпионата мира по гребному спорту
Серебряную медаль завоевала на чемпионате мира по гребному спорту представительница Московской области Мария Ракова. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования проходили в столице Нидерландов Амстердаме с 24 по 30 августа, в них приняли участие спортсмены из десятков стран.
«Ракова выступала в дисциплине «академическая гребля — одиночка лёгкого веса» среди женщин. Она преодолела дистанцию за семь минут 32,73 секунды. Такой результат обеспечил её второе место», — говорится в сообщении.На верхнюю ступень пьедестала почёта поднялась спортсменка из Мексики Кения Лечуга Аланис, а бронзу выиграла голландка Фемке ван де Флит.
Ранее сообщалось, что подмосковный пятиборец Егор Громадский выиграл три медали чемпионата мира.