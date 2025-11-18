Мать двух погибших на пожаре детей обвинили в убийстве по неосторожности

18 ноября 2025, 11:52

Уголовное дело в отношении матери двух детей, погибших на пожаре, передали в Подольский городской суд.





Женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».





«По данным следствия, 23 сентября текущего года двое сыновей обвиняемой в возрасте четырёх и двух лет находились одни в запертой на ключ квартире. Из-за неосторожного обращения с огнём в помещении произошёл пожар. В результате дети насмерть отравились угарным газом», — говорится в сообщении.