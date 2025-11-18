В Дагестане машина столкнулась с лошадью, один человек погиб, двое пострадали

18 ноября 2025, 11:16

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Ночь на вторник обернулась трагедией на автодороге «Буйнакск – Кизилюрт» в Буйнакском районе Дагестана. Лошадь, выбежавшая на проезжую часть, стала причиной серьезного ДТП. Об этом пишет РАИ Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.