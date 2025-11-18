В Дагестане машина столкнулась с лошадью, один человек погиб, двое пострадали
Ночь на вторник обернулась трагедией на автодороге «Буйнакск – Кизилюрт» в Буйнакском районе Дагестана. Лошадь, выбежавшая на проезжую часть, стала причиной серьезного ДТП. Об этом пишет РАИ Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.
Местный житель управлял автомобилем «ВАЗ 21101», когда произошло столкновение с животным. В результате аварии 40-летний водитель получил тяжелые травмы и скончался на месте. Два пассажира, мужчины 31 и 35 лет, получили ранения и были госпитализированы.
Сейчас правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах происшествия. Автомобилисты призывают к осторожности на дорогах, особенно в условиях, когда животные могут неожиданно появиться на трассе.
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который попытался вынести из петербургского Музея Фаберже товары без оплаты. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: