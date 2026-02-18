Подмосковные спасатели предупредили об опасности «горок-ловушек» для детей

18 февраля 2026, 14:40

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Стихийные горки на снежных склонах крайне опасны и могут стать настоящей ловушкой для детей. Об этом предупредили в пресс-службе Мособлпожспаса.





По словам работников ведомства, зимой после снегопадов такие горки появляются повсюду: у дорог, в оврагах, на берегах водоёмов.

«Стихийные горки – всегда риск. Они манят детей, но никто не знает, что скрывается под пушистым снегом. А там может быть что угодно – ямы и бордюры, камни и корни деревьев, строительный мусор. Траектория такого спуска чаще всего ведёт на проезжую часть, к заборам, столбам или на лёд водоёма», – отметили спасатели.

«Кататься можно только со специально оборудованных горок. Перед спуском пройдите трассу и проверьте, нет ли препятствий. Не отпускайте детей кататься одних – контроль взрослых обязателен. Запретите детям опасные виды катания – «паровозиком», лёжа головой вперёд или стоя. Это прямой путь в травмпункт», – добавили в Мособлпожспасе.