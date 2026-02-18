Подмосковные спасатели предупредили об опасности «горок-ловушек» для детей
Стихийные горки на снежных склонах крайне опасны и могут стать настоящей ловушкой для детей. Об этом предупредили в пресс-службе Мособлпожспаса.
По словам работников ведомства, зимой после снегопадов такие горки появляются повсюду: у дорог, в оврагах, на берегах водоёмов.
«Стихийные горки – всегда риск. Они манят детей, но никто не знает, что скрывается под пушистым снегом. А там может быть что угодно – ямы и бордюры, камни и корни деревьев, строительный мусор. Траектория такого спуска чаще всего ведёт на проезжую часть, к заборам, столбам или на лёд водоёма», – отметили спасатели.Поэтому, по их словам, нужно всегда помнить простые рекомендации.
«Кататься можно только со специально оборудованных горок. Перед спуском пройдите трассу и проверьте, нет ли препятствий. Не отпускайте детей кататься одних – контроль взрослых обязателен. Запретите детям опасные виды катания – «паровозиком», лёжа головой вперёд или стоя. Это прямой путь в травмпункт», – добавили в Мособлпожспасе.Кроме того, необходимо следить за временем пребывания на морозе. В сильный холод ребёнок может не заметить обморожения, первые признаки которого – побелевшая кожа, жжение или онемение пальцев, щёк и носа.
Одевать детей зимой нужно в многослойную тёплую и непромокаемую одежду и варежки. Уши и шея обязательно должны быть закрыты.