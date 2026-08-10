На Иваньковском водохранилище остановили неуправляемую моторную лодку

10 августа 2026, 15:29

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Подмосковные спасатели смогли остановить неуправляемое судно на Иваньковском водохранилище в городском округе Дубна. Об этом случае рассказали в пресс-службе Мособлпожспаса.





Судоводитель случайно выпал за борт, а его лодка осталась без управления. На полном ходу она продолжила хаотично двигаться по водоёму.



Мужчину оперативно подобрали очевидцы, но моторная лодка представляла реальную угрозу для отдыхающих на берегу и владельцев других судов. Ситуация была критической, и отдыхающие вызвали спасателей.

«Работники поисково-спасательного поста Мособлпожспаса оперативно прибыли на место происшествия. Один из спасателей выполнил рискованный манёвр. На полном ходу он пробрался в неуправляемое судно и заглушил мотор. В результате угроза аварийной ситуации на воде была полностью устранена», – рассказали в пресс-службе.

«Следите за техническим состоянием судна перед каждым выходом на водоём. Не забывайте о спасательных жилетах. Не садитесь на борт и не перегружайте лодку. Не управляйте судном в состоянии алкогольного опьянения», – попросили в ведомстве.