Наблюдатели ШОС оценили организацию выборов в Подмосковье

19 сентября 2026, 12:50

Делегация ШОС побывала в Центре общественного наблюдения в Одинцове

Фото: Агентство информационных систем общего пользования «Подмосковье»

Центр общественного наблюдения за выборами в Одинцове посетила делегация международных наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества. В составе миссии — 15 представителей Китая, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.







Гости ознакомились с работой центра и техническими возможностями, которые позволяют в режиме реального времени следить за ходом голосования на избирательных участках региона. Сам центр в дни выборов принимает информацию с участков, обрабатывает обращения жителей и обеспечивает мониторинг избирательного процесса.



Заместитель генерального секретаря ШОС Пяо Янфань отметила, что миссия знакомится с организацией выборов и оценивает процесс в соответствии с принципами своей работы — прозрачностью, открытостью, беспристрастностью и уважением суверенитета государства, в котором находятся наблюдатели.



Для Аллы Смоляк из Беларуси нынешняя миссия стала первым опытом международного наблюдения. Она также положительно оценила увиденное и отметила организацию голосования и атмосферу на избирательных участках.



Наблюдатели продолжат работу в течение всех трех дней голосования. При этом окончательную позицию миссия ШОС намерена сформировать уже после завершения выборов: итоговое заключение планируется представить 21 сентября.



