Явка на выборах в Госдуму к 14:00 мск 19 сентября достигла 32,58%
К 14:00 мск 19 сентября явка на выборах депутатов Государственной думы IX созыва превысила 30%. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия России.
Показатель продолжает расти в течение второго дня выборов.
«Ход голосования по федеральному округу — 32,58%», — следует из информации ЦИК.Утром, по состоянию на 09:35 мск, явка по федеральному избирательному округу составляла 30,21%, а к 12:05 мск она поднялась до 31,09%.
Голосование на выборах депутатов Госдумы идёт три дня — с 18 по 20 сентября. Нижняя палата парламента включает 450 депутатов: 225 избирают по партийным спискам и ещё 225 — по одномандатным округам. Одновременно в российских регионах проходят выборы глав субъектов, депутатов законодательных собраний и муниципальных органов власти.