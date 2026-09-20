Международный наблюдатель указал на качество организации выборов в Подмосковье

20 сентября 2026, 15:36

оригинал Фото: корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Татьяна Сташенко

Делегация международных наблюдателей из Грузии, Узбекистана, Белоруссии, Таджикистана и ряда других стран побывала на избирательных участках в Сергиево-Посадском округе. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Татьяна Сташенко.





Один из членов делегации — грузинский правозащитник и журналист Заза Давитаия — отметил исключительно высокий уровень организации выборов.





«Это такая совершенная система, что, я думаю, вряд ли в Европе будут подобные выборы. Ещё меня заинтересовала высокая активность людей. Они знают, что выбирают своё будущее. Это очень приятно. Я обязательно расскажу об этом в СМИ на Родине», — сказал Давитаия.