Мытищинские баскетболистки выиграли домашний турнир памяти Владимира Астахова
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» в Мытищах прошёл традиционный баскетбольный турнир, посвящённый памяти тренера Владимира Астахова. В соревнованиях участвовали команды девушек из Мытищ, Москвы, Краснодарского края и Нижегородской области, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В финале сошлись воспитанницы местной СШОР по баскетболу и столичная команда СШОР имени А.Я. Гомельского. В напряжённой борьбе с минимальным преимуществом победу одержали подмосковные баскетболистки.
Как отметили в пресс-службе, турнир в очередной раз стал данью уважения к неоценимому вкладу Астахова в развитие спорта Московской области.
Ранее сообщалось, что юные мытищинские баскетболисты стали призёрами полуфинала первенства России.
